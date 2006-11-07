Глюкоzа дала свой последний концерт

Глюкоzа дала последний концерт перед декретным отпуском. Певица едва не разрыдалась, когда прощалась со своими поклонниками в Петербурге. - Я ухожу со сцены на пятнадцать месяцев, - объявила певица собравшимся на финальном концерте зрителям. – Вынуждена пока завязать с концертами. Но вы меня ждите. Наташа призналась, что во время декрета она не будет сидеть сложа руки, а запишет материал для новых альбомов, чтобы, выйдя из долгосрочного отдыха, полностью окунуться в работу. Перед концертом Наташа пообещала своему супругу Александру, что на выступлении не будет делать резких движений и уж тем более прыгать. Но слово не сдержала. Сначала Глюкоzа вела себя спокойно, но потом, несмотря на беременность, стала скакать и выделывать такие па, каких от нее и раньше не видели. - Для поклонников надо выкладываться по полной, - уверена Глюкоzа. Наташа до сих пор не может привыкнуть к своей новой форме, поэтому старается вести себя как прежде, но это уже не всегда удается. За последнее время певица заметно округлилась, пишет "ТД". Особенно это касается лица и груди Наташи. А чтобы скрыть первые признаки округлившегося животика, Глюкоzа надела объемный наряд – брюки, а на них широкое платье. Глюкоzа призналась, что очень бы хотела родить дочку. И во время исполнения своего хита «Карина» певица вытащила из зала маленькую бойкую девочку и начала с ней зажигать на сцене. - Надо же, какая хорошенькая, - восхищалась Глюкоzа, у которой явно проснулись материнские чувства. – А как двигается! После чего певица расцеловала девчушку и подарила ей букет роз.