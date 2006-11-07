Киркоров за большие деньги нарушил клятву не ездить в ненавистный Ростов-на-Дону

Певец Киркоров, обещавший, что ноги его не будет в Ростове, за солидный гонорар тайно приехал в город. В Ростове-на-Дону, где Киркоров вчера выступил на губернаторском приеме, его ждали как самого важного гостя. Через полтора года после громкого скандала с журналисткой Ириной Ароян певец впервые приехал в этот город, хотя клятвенно заверял, что ноги его больше не будет в Ростове. Впрочем, то, что нельзя сделать за деньги, можно – за очень большие деньги. Полгода уговоров и солидный гонорар, и Киркоров согласился приехать в Ростов, сообщает "Твой День". Певец прибыл в Ростов ночью. Возле отеля «Дон-Плаза» его приезда ждали местные чиновники, дабы убедиться, что гостя встречают на должном уровне. Но у них не было повода для беспокойства: звезду поселили в президентские апартаменты и пообещали не тревожить до обеда, пока Филипп не выспится. После крепкого сна Киркоров отправился по магазинам. Певец пребывал в прекрасном настроении. – Девочки, а почему вы не в розовом? – смеясь, обращался к продавщицам певец. И девушки... спешили надеть что-нибудь розовенькое. Правда, в одном магазине рассмешили уже самого Киркорова. На его вопрос: «У вас есть Гальяно?» (Джон Гальяно – известный модельер) – продавщицы ответили: – Да, рядом есть большая вывеска, вы сможете там и покурить, и покушать... Филипп недоуменно посмотрел на них, но быстро сообразил, что девушкам послышалось, будто он интересуется кальяном. Даже то, что в двух магазинах с его приходом погас свет, Филиппу не омрачило настроения. – Мистика какая-то, – заметил певец. Он до вечера покупал модные вещи, а потом отправился на концерт.