t.A.T.u. поют ворованные песни

Популярная певица MaкSим (Марина Максимова) на гастролях в Туле уличила группу t.A.T.u. в воровстве своей песни. Объявляя песню «Заведи», Марина заявила, что «татушки» наглым образом украли этот ее трек: «Мою следующую песню «Заведи» вы уже слышали в чужом исполнении, - цитирует спич певицы «Комсомольская правда – Тула». - Непонятным образом этот хит успели исполнить t.A.T.u.. Но заявляю всем: песня написана лично мною несколько лет назад, когда я еще жила в Казани. Как она попала в репертуар «татушек», для меня до сих пор загадка.