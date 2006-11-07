Сергей Мазаев назвал Ларису Долину ДУРОЙ !

Я лично не слышала от него извинений. И в душе у меня остался неприятный осадок. Всегда говорю: «Ребята, прежде чем говорить что-то, подумайте». Я не знаю своих конкурентов в лицо. Но думаю, что они есть. Конкуренты - это так же, как враги. В глубине души хотят, чтобы все было хуже, чем у них. Но сильного и умного человека они не задавят, а лишь дадут дополнительный стимул развиваться. О ЗАВИСТИ У меня никогда ни к кому ее не было - ни здоровой, ни тем более больной. О ПОДБОРЕ РЕПЕРТУАРА Я всю жизнь очень придирчива к текстам. Поверхностные песни я не люблю. В этом мне тяжелее, чем другим исполнителям. О ЛЮБИМОМ АВТОРЕ – МИХАИЛЕ ТАНИЧЕ Он никогда не спрашивает, что я хочу увидеть. Очень мудрый человек и поэт. Как-то чувствует женщину, понимает психологию и попадает под настроение. И его тексты очень хорошо и быстро запоминаются. Яркий тому пример - «Погода в доме». Я дома совсем другая. Как всякая нормальная женщина, очень ценю погоду в доме. На гастролях постоянно звоню, чтобы узнать, как дела у дочки и мужа. Женщина должна создавать теплый и ясный климат в доме. Без этого нет нормального брака. О ПАРТНЕРЕ ПО ШОУ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» Гарик Мартиросян - очень талантливый человек. Он не боится петь и экспериментировать. Даже меня не побоялся. За смелость я очень уважаю людей. Он постоянно со мной шутит, но при этом никогда не переходит грани. Образованный, очень интеллигентный, забавный. У него рот не закрывается. Сочиняет замечательные эпиграммы. Источник: «Комсомольская правда – Самара».