21 ноября, ДК «Украина», концерт Аллы Пугачевой. Начало в 19.00

В рамках большого тура по городам Украины Пугачева заедет в Киев. - Я давно спела все, чего от меня ждали, и теперь могу позволить себе делать только то, чего хочу сама. Вообще подумываю о новой программе, возможно, театрализованной, в стилистике мюзикла. Но чувствую, что «Избранное» тоже придется сохранить. Часто спрашиваю самых разных слушателей: «Неужели вам все еще нравятся «Старинные часы», «Не отрекаются любя»? И в ответ слышу: «Мы их очень любим». Но я каждый раз по–разному пою одну и ту же песню. Конечно, я играю какие–то типажи, и если зрители думают, что это все я, то пусть! Значит, я еще и неплохая актриса. После «Мадам Брошкиной» меня почему-то все стали так называть. Но я не расстроилась! Я женщина, которая управляет делами и умеет зарабатывать деньги, а значит, я – бизнес-леди. Уйдя на пенсию, надеюсь, что мне не придется работать. Думаю, денег будет достаточно для того, чтобы оплачивать услуги домработницы, садовника и нескольких охранников и счастливо жить в своем доме на Истре. Ну и иногда ездить отдыхать за границу… Впрочем, такой идиллии у меня, скорее всего, не будет. В жизни никогда не получается так, как хочешь.