Участников проекта «Танцы со звездами» одолевает депрессия

Две танцевальные пары - Наталья Могилевская - Владислав Яма и Алена Шоптенко – Владимир Зеленский по сумме очков и симпатиям зрителей, определяемых в результате sms-голосований, соревнуются за лидерство в нашумевшем проекте телеканала «1+1» «Танцы со звездами». Но с минимальным отрывом «в затылок им дышат» еще две сильные пары: Виталий Козловский – Ксения Горб и Руслана Писанка – Николай Коваленко. В «Танцах» остались сильнейшие – наступает момент истины. Тем не менее, по словам Натальи Могилевской, на минувшей неделе у всех участников программы наблюдался период эмоционального спада, всех начали одолевать сомнения: «А сможем ли мы?». Сама Наталья говорит, что после того, как планка выступлений ею самой была поднята так высоко, она боится только, что не сможет ее поддержать. «Нужно третье дыхание, – говорит певица, – а пока его нет».