Украина теряет свое национальное достояние: Руслана Писанка похудела на 15 кг

Абсолютно все участники «Танцев со звездами» признаются, что они катастрофически теряют в весе. Впрочем, не для всех это трагедия. Например, Руслана Писанка этому обстоятельству чрезвычайно рада. Результат превзошел все ожидания: Руся сбросила более 15 кг! Причем, в «Танцах» худеют даже профессиональные танцоры – в особенности это касается партнера Русланы Писанки Николая Коваленко. При этом у участников этого проекта «Плюсов» наблюдается волчий аппетит. Владимир Зеленский говорит, что до этого вынужден был соблюдать диету, но теперь, как никогда в жизни, может позволить себе есть все в любых количествах. А любимые яства Зеленского – это довольно калорийные блюда: запеченный язык и жареная индейка. Наталья Могилевская признается, что ест и торты, и конфеты, и пирожные, и при этом за время тренировок в проекте в общей сложности потеряла 8 кг. Солидарен с участниками относительно оправданного энергозатратными тренировками аппетита и Виталий Козловский.