О сексуальных забавах с Бритни Спирс и Мэрайей Кэри

Известный рэппер Эминем недавно подтвердил свою скандальную репутацию, давая интервью на радиостанции "Сириус". Общаясь с ведущим в прямом эфире, певец рассказал некоторые подробности своих сексуальных похождений. Так, Эминем рассказал, что в его постели побывали такие звезды шоу-бизнеса, как Мэрайя Кэри, Бритни Спирс и Тара Рид, пишет Factnews.ru. В частности, Эминем сообщил, что занимался любовью с известной американской актрисой Тарой Рид еще до ее "болезни" - под словом "болезнь" рэппер подразумевает пластические операции, которые делала актриса. Тара уже трижды делала операцию по коррекции формы груди, первые два раза были крайне неудачными, а в последний раз хирургам удалось удовлетворить все запросы звезды. О сексуальной связи с недавно родившей второго сына Бритни Спирс Эминем тоже рассказал весьма интимные подробности. Эминем так сказал о муже певицы Кевине Федерлайне: "Он все испробовал, и во всем проиграл. На его месте я бы регулярно оплодотворял Бритни, а сам ходил бы веселиться в клуб". Эминем также рассказал, что их роман с Мэрайей Кэри, которая в этом году стала лауреатом в трех номинациях на церемонии вручения музыкальной премии Grammy, продолжался около семи месяцев в 2001 году. И это несмотря на то, что сама певица отрицает, что у нее были романтические отношения с певцом. Эминем был очень раздосадован тем, что Мэрайя заявила, будто ничего и никогда их не связывало. В интервью он всячески оскорблял певицу и заявил: "Она отрицает наши отношения, и это ужасно".