Скрябин признался в родственных связях с Могилевской

Пиратское видео со съемок рекламного ролика при участии Кузьмы и Натальи Могилевской. Съемки нового рекламного ролика для UMC проходили ночью в закрытом режиме, чтобы избежать огласки и "нашествия" фанов Натальи Могилевской и Андрея Кузьменко. Звездный дуэт, по всей видимости, был выбран в роли героев рекламного ролика не зря. Во-первых, популярности обоих могут позавидовать многие певцы. Во-вторых, они достаточно "спелись" в ТВ-проекте "Шанс". Кузьма даже как-то пооткровенничал, что они с Могилевской, "как брат и сестра". Во время съемок Кузьма едва не стал жертвой вдруг "ожившего" прожектора, чуть не свалившегося на певца во время репетиции. А Могилевская, которая приехала на съемки с очередной серии "Танцев со звездами", не могла расстаться со своими танцевальными тапочками. Еще певица вынуждена постоянно менять номер мобильного - назойливые фанаты не дают спокойно спать по ночам не только ей, но и всей ее команде. Тем не менее, мобильную связь Могилевская считает неотъемлемой частью своей жизни, а пропагандировать ее – престижным делом. Вот что она никогда не согласиться "продвигать", так это дешевый алкоголь и средства женской гигиены. Одному из присутствующих удалось запечатлеть происходящее на камеру мобильного телефона. Тема сюжета - съемки ролика пакета "SIM-SIM Минимальный". Официально о начале рекламной кампании оператор пока не уведомлял.