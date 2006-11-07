Съемки «Дома-2» завершились скандалом

Съемки первого клипа поющих участников реалити-шоу "Дом-2" завершились скандалом. На конечный результат неприятный инцидент не повлиял, однако настроение съемочной команде испортил. Ролик снимали на песню Дениса Ковальского "Законы любви". Исполняют эту композицию все звездные участники "Дома": Солнце, Алена Водонаева и Май Абрикосов, Ольга Бузова и Роман Третьяков, Степан Меньщиков и Виктория Боня, Сэм Селезнев и Настя Дашко. Виновницей скандала стала Виктория Карасева. Девушке предстояло исполнить припев песни на общем плане, но ей хотелось непременно сняться отдельно крупным планом. "Я звезда! Я певица! – возмущалась Тори. – Я не хочу в своем первом клипе быть где-то в массовке. В моем первом клипе я должна быть главной героиней". Звездная болезнь Карасевой впечатления на режиссера клипа Дмитрия Захарова и на остальных членов съемочной группы не произвела. Обиженная Тори категорически отказалась выходить на сцену, а вместе с ней площадку покинул и ее парень Руслан Проскуров. Съемки видео продолжились без скандалистов, но без других неприятностей все равно не обошлось. Девушки постоянно ссорились и никак не могли решить, кто первой пойдет к гримеру и выйдет на сцену. А Оля Бузова и Алена Водонаева не поделили наряды. Ольга собиралась выступать в розом платье, но Алена смастерила из него пышный шлейф к своему наряду. От обиды Бузова расплакалась, но все же согласилась выйти на сцену в обтягивающем зеленом платье. У Водонаевой же были другие поводы для расстройства. Возлюбленный девушки Май Абрикосов демонстративно ее игнорировал и отказывался с ней танцевать. Режиссерам и продюсерам пришлось изрядно понервничать, уговаривая Мая хотя бы на пару часов забыть о размолвке с Аленой. Несмотря на все сложности, съемки видео удалось завершить в срок. Первый "настоящий" клип "Дома-2" поклонники реалити-шоу смогут увидеть уже 7 ноября.