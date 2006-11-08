Мадонна объявила себя непримиримым борцом с бедностью в Африке

Знаменитая певица Мадонна намерена посвятить себя борьбе с бедностью в Африке. В этом она заявила в интервью еженедельнику Time, номер которого появится на прилавках в понедельник. Работа в африканской стране Малави, где она сейчас создает центры по спасению сирот и куда привозит медикаменты и продовольствие - это только начало. Как констатировала поп- звезда, она намерена расширять свою деятельность. "Малави - это маленькая, мирная страна, и мне кажется, что это - безопасное место для начала моей работы, - сказала Мадонна. - И если все получится, то я буду ее расширять". Что же касается критики, высказываемой в ее адрес в этой связи, то она ответила: "Я спасаю человеческие жизни. И не имеет значения, что кто-то считает, что у меня нет на это права..." Мадонна обвинила журналистов в создании нервозной обстановки вокруг процесса усыновления ею мальчика из Малави. "Им следовало бы беспокоиться о том, что в Малави более миллиона сирот", - заявила она. По словам певицы, в этой ситуации она столкнулась в Англии с проявлениями расизма. Мадонна посетовала, что журналисты задавали ей вопросы о том, почему она не усыновила ребенка в Англии и почему вообще решила усыновить чернокожего ребенка. По словам Мадонны, ее звездный статус никак не помог ей ускорить или облегчить процесс усыновления. "Никогда в жизни я не добивалась чего-то с таким трудом, и никогда еще мне не было так тяжело, - призналась она. - И мой статус знаменитости работал против меня во всех отношениях". По признанию певицы, она очень рада, что процесс оформления опеки над мальчиком был непродолжительным: если бы он растянулся на два года, как настаивали некоторые, то малыш просто не выжил бы. "Знаете ли вы, сколько детей погибнет в ближайшие два года?" - задала она вопрос. По ее мнению, растягивать процесс усыновления на столь долгий срок - это неправильно и необходимо менять законы.