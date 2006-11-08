Грудь «ВИА Гры» покрылась пятнами

Солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что у нее совершенно нет времени на воспитание 5-летней дочки Сонечки и что она и ее ребенок очень от этого страдают. Именно поэтому Вера пришла в один из киевских кинотеатров на презентацию нового клипа на песню «Цветок и нож» вместе с Соней и с мамой Тамарой. Весь вечер девочка не отходила от звездной мамы ни на шаг. Соня округлившимися глазами смотрела на поклонников, которые окружали Веру и ее коллег по группе. А когда бабушка сказала ей, что уже поздно и нужно ехать домой, малышка громко расплакалась. Брежнева, которая в этот момент давала интервью, бросилась к дочке и как могла стала утешать ее, пишет газета «Жизнь». – Сонечка, мамочка скоро приедет, мне еще нужно здесь остаться и поработать немного, – как могла успокаивала малышку Вера, а у самой слезы текли по щекам. Но слова на девочку не действовали – она продолжала рыдать. И только после того как Брежнева в десятый раз заверила Сонечку, что скоро вернется домой и почитает ей сказку, девочка успокоилась и, всхлипывая, пошла с бабушкой к выходу. – Я стараюсь каждую свободную минуту проводить с дочкой, - призналась певица. - Сейчас она взрослеет, многое начинает понимать. Еще она очень не любит, когда я уезжаю. Перед отъездом мы подолгу сидим в ее комнате, я ее успокаиваю и обещаю обязательно привезти какой-нибудь подарок, хотя это и не всегда помогает. Во время просмотра клипа всплакнули и сами певицы. Сюжет ролика в следующем: девушка в порыве ревности убивает возлюбленного и попадает в тюрьму. – У каждой из нас, да практически у любой девушки, случались похожие ситуации, - призналась Альбина. - Я не говорю, что мы кого-то убивали, просто любовь – это не всегда легко. Поэтому, просматривая видео, мы переживаем, и слезы сами накатываются на глаза. Пока Джанабаева рассуждала о любви, Брежнева обсуждала с Корягиной последние сплетни. – Просто поразительно, с какой скоростью распространяются слухи! – возмущалась Вера. – Причем не только относительно нынешнего состава «ВИА Гры», но и предыдущих его участниц. Вот недавно кто-то ляпнул, что у Светы Лободы трое детей! На личную жизнь девчонки напустили много «туману». – Ну какая разница, кто из нас свободен, у кого есть парень, а кто с кем спит?! - закатывая глазки, произнесла Альбина. - Вот смотрите. Вера сидит возле Костюка, Оля – возле Меладзе, а я - посередине. Значит я свободная... Самой молчаливой в этот вечер оказалась Ольга Корягина. Было видно, что девушка еще не свыклась со своей звездной ролью и не всегда знала, как вести себя. Девушка явно чувствовала себя не в своей тарелке. Ольге было неловко от того, что у нее обострилась аллергия. Вся грудь девушки покрылась большими красными пятнами. Раньше такая реакция у Корягиной была на бижутерию и натуральный мех. Но в кинотеатр она пришла без всяких украшений и понять не могла, на что у нее выступила аллергия.