«Кролик» Владимир Данилец и тенор Владимир Гришко дружат …круглосуточно

Владимир Данилец, который сам себя называет «несостоявшимся певцом», наконец-то воплотил в жизнь свои мечты о вокальной карьере. Причем сделал это с размахом: знаменитый юморист спел в дуэте со звездой украинской оперы Владимиром Гришко. Произошло это на съемках программы телеканала «Интер» «Звездный дуэт». -Я всегда мечтал петь, - признался Данилец. – А сделать это в хорошем проекте да еще вместе с таким певцом – это счастье. Ну а если мы кого-то порадуем своим выступлением, это будет счастье вдвойне. Если Данилец перед выходом на сцену был серьезен и сосредоточен (все-таки не каждый день поешь с самым известным тенором Украины), то Владимир Гришко, наоборот, шутил и дурачился. -Мы долго искали песню, которая победит в этом мероприятии, - сообщил он с невозмутимым видом. – А она победит, потому что исполнять ее будут две мегазвезды. Для своего совместного дебюта два Владимира выбрали лирическую песню группы «Ricchi e Poveri». Она – о дружбе, - объяснил Данилец. -Есть такое понятие «круглосуточная дружба», - загадочно добавил Гришко. – Как поется в песне, «почему ты волнуешься, когда рядом с тобой – друг?». На сцене юморист и оперный певец действительно обнимались, как настоящие итальянские «амиго». Кстати, посмотреть на результат их «круглосуточной» дружбы пришел коллега Данильца Владимир Моисеенко. Пришел не с пустыми руками. После трогательного выступления оперно-юмористического дуэта расчувствовавшийся Моисеенко преподнес оперному певцу бутылку крепкого «мужского» напитка. А очаровательной ведущей Маше Ефросининой – букет роз.