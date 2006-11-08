Малахова отомстила Ледоколу за злые шутки

Максим Бахматов, больше известный как Ледокол, в очередной раз пострадал из-за своего острого языка. Как известно, один из самых жестких юмористов «Comedy Club» – передачи, обитающей на канале «Интер» - не боится дерзко шутить в адрес «звезд». Последние на выпады Ледокола порой реагируют самым неожиданным образом. Так, Надежда Мейхер запустила в юмориста пивным бокалом. А пару недель назад кто-то отомстил Бахматову за его шутки, разбив стекло в машине. Очередное испытание Максиму пришлось пережить на съемках кулинарной передачи «Картата потата»(«Интер»). Ее ведущая Даша Малахова недавно тоже стала жертвой злых шуток юмористов «Comedy Club». В отместку Дарья накормила своих гостей (на съемки участники юмористической программы явились почти полным составом) щедро наперченной паэльей. -Чили в моей паэлье было действительно много, - смеется ведущая «Картата потаты». Впрочем, юмористы на маленькую месть не обиделись. Наоборот. В гости они пришли с «тазиком» оливье и бутылкой хорошего вина, чтобы вместе с Дашей поднять бокалы за двойной праздник (Максим и его коллега Игорь Куролесов на днях отпраздновали Дни рождения). -Даша – это человек, который все великолепно понимает, - расчувствовавшись, признался Ледокол. – А те, кто реагирует на мои шутки неадекватно, демонстрируют дурной вкус.