Экс-мужа Жасмин застукали с любовницей

Похоже, бывший супруг и спонсор Жасмин Вячеслав Семендуев совсем не горюет после развода. Бизнесмен нашел утешение в объятиях соблазнительной и более молодой, чем Сара Семендуева, брюнетки. Если их отношения и дальше будут так серьезно развиваться, то вполне возможно, что вскоре на нашей эстраде появится новая певица, пишет газета «Твой день». С новой девушкой и двумя друзьями Вячеслав Михайлович появился в джаз-клубе «Форте». Если сначала посетители ресторана могли подумать, что стройная брюнетка приходится бизнесмену родственницей, то потом все их сомнения развеялись. Уж слишком влюбленными и страстными взглядами одаривал Семендуев свою спутницу. А когда он расслабился под действием дорогого коньяка, то и вовсе перестал скрывать свое отношение к девушке. Он то и дело крепко целовал подругу в губы, гладил по изящной спине и интересовался, не желает ли она чего-нибудь. Девушка оказалась особой не требовательной и никаких изысканных пожеланий не высказывала. В ресторане компания провела около двух часов, после чего Семендуев и его спутница скрылись в неизвестном направлении.