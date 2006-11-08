Галлина из-за развода потеряла голос

Певица подала заявление о разводе в суд Печерского района города Киева. Скандал в благородном семействе Галлины и народного депутата Василия Горбаля разразился в конце августа, после того, как супружеская чета съездила в Париж на концерт Мадонны. Вообще-то, Галочка давно подозревала мужа в измене, но тут, как говорится, ее заело. Эту пару считали одной из самых благополучных. В январе они отметили бы десятилетие совместной жизни. Говорят, Горбаль жену чуть ли не на руках носил. 19 мая на тридцатилетие Галлины подарил ей темно-синий «БМВ». Правда, как оказалось, дорогое авто официально оформлено на одну из фирм мужа. Через суд Галлина собирается отсудить у супруга половину имущества. А ей есть за что бороться (Горбаль входит в сотню самых богатых людей Киева). Супруги жили в четырехкомнатной квартире на Краснозвездном проспекте. Кроме того, построили на Печерске шикарный дом, дизайном которого певица занималась чуть ли не год. Например, на Параде свиней прикупила именную гипсовую скульптуру хрюшки от Александра Волкова за 2100 у.е. Хотя певица и настроена решительно, история с изменой мужа и разводом ее страшно потрясла. Видимо, из-за депрессии здоровье резко ухудшилось. Недавно Галлина переболела ангиной, которая дала осложнение на сердце. Кроме того, певица потеряла голос: целую неделю могла говорить только тихим шепотом. Но сдавать она не собирается. В планах артистки – новое грандиозное шоу и съемки в новогодних концертах. Кроме того, недавно Галлина сыграла Белоснежку в одном из «интеровских» мюзиклов.