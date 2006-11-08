Эминем пролил свет на роман с Мэраей Кэри

Рэппера Эминема не на шутку обидело заявление Мэрайи Кэри о том, что между ними не было романтических отношений. «У нас с Мэраей был роман, продолжавшийся шесть или семь месяцев, - заявил Эминем в одном из интервью. – Но ничего не вышло. Я был не совсем тем, кто ей нужен, мы слишком разные люди. Мэрайа – настоящая звезда, а я, полагаю, несколько более простой человек». «Я никогда не отрицал ее таланта, но то, что она отказывается от нашего романа, по-моему, плохо», - сказал музыкант. Мэрайа и Эминем впервые встретились в 2001 году. Тогда они обсуждали совместный проект, но вскоре поняли, что интересуют друг друга не только как деловые партнеры. Позже рэппер говорил, что его разочаровали человеческие качества Кэри. Мэрайя же заявляла, что встречалась с ним лишь несколько раз и не считает это серьезным романом.