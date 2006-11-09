У Стоцкой отбирают права

Сотрудники ГИБДД отобрали у Анастасии Стоцкой водительские права. Известная певица Анастасия Стоцкая попала в очень неприятную ситуацию из-за своей излишней торопливости. Спеша в аэропорт, Настя грубо нарушила правила, за что была сурово наказана инспектором ГИБДД, сообщает "Твой ДЕНь". Около десяти утра 24-летняя Анастасия мчалась на своей «мазде» по Ленинскому проспекту в сторону МКАД. Певица спешила в аэропорт - в этот день она улетала на гастроли. Возле дома № 92 нетерпеливая Стоцкая, объезжая пробку, выехала на полосу встречного движения, и ее авто немедленно остановил дежуривший на трассе гаишник. Раздосадованная певица быстро выбралась из машины, рассчитывая поскорее «разрулить» ситуацию. Однако страж порядка был настроен решительно. Попросив Настю предъявить документы на машину и водительские права, инспектор принялся придирчиво изучать их. «Нельзя ли немного побыстрее? - не выдержала Стоцкая. - Я очень спешу». Но невозмутимый гаишник никак не отреагировал на просьбу звезды и продолжил проверку. «Певица говорила, что очень торопится в аэропорт, - рассказывают сотрудники ГИБДД. - Но нарушение она совершила грубое, а правила одни для всех: и для известных людей, и для простых смертных». Объяснив Насте, что ее пренебрежение правилами могло привести к трагическим последствиям, инспектор составил протокол, отобрал у певицы водительские права и взамен выписал временное разрешение. Расстроенная Стоцкая в своем объяснении написала лишь одну фразу: «Опаздывала в аэропорт». «Вам придется приехать в отдел для разбора», - «порадовал» певицу гаишник, сообщив адрес отделения ГИБДД и дату слушаний. Настя, потерявшая из-за своей торопливости полчаса, лишь кивнула, вскочила в «мазду» и умчалась прочь. Как стало известно «Твоему ДНЮ», в назначенный инспектором срок Стоцкая в ГИБДД не явилась. «Если в ближайшее время не приедет, то ее, скорее всего, лишат водительских прав на шесть месяцев, - объясняют гаишники. - А так отделалась бы лишь штрафом в размере 500 рублей».