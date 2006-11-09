Тайный покровитель Жанны Фриске

Своей популярностью знаменитая певица обязана очень влиятельному нефтяному магнату. Не так давно Фриске и ее бойфренд имели неосторожность засветиться в модном ресторане «Аист», где проходило их свидание. Едва пара заняла место в самом дальнем углу, как у их столика появилась официантка. - Дорогая, заказывай все, что хочешь, даже то, чего нет сегодня в меню. И тебе через полчаса это принесут, - заявил солидный кавалер певице и пододвинул кожаную папку с меню. Фриске не стала изощряться и заказала свежевыжатый сок. Пока пара ожидала заказа, мужчина смотрел влюбленными глазами на свою спутницу, гладил ее руки. Гости, которые узнали в спутнике Жанны известного предпринимателя, владельца нефтяной компании, тут же вспоминали, что одно время он ухаживал за Натальей Ветлицкой, потом за Анастасией Волочковой. И вот теперь увлечен Фриске. Жанна Фриске в этот вечер оценила насколько влиятелен ее кавалер. В какой-то момент у него зазвонил мобильник, и он взял трубку. Звонил Пи Дидди, который лично решил пригласить кавалера Жанны на свое 36-летие, которое тот планировал отмечать 4 ноября в Лос-Анджелесе. Но бойфренд Фриске сказал, что не может прилететь, поскольку много дел. На весь этот диалог Фриске (бизнесмен пару раз отрывался от разговора и, прикрывая ладонью трубку, сказал Жанне, что звонит бывший бойфренд Дженнифер Лопес) смотрела, с трудом скрывая удивление. Остаток ужина экс-«Блестящая» внимательно слушала историю, как ее ухажер познакомился с Лопес, Пи Дидди и другими мировыми звездами…