Зеленского ревнует московский футболист

У очаровательной партнерши КВН-щика Владимира Зеленского Елены Шоптенко на почве проекта «Танцы со звездами» телеканала «1+1» возникли серьезные проблемы с ее парнем. Из-за того, что танцы требуют постоянных тренировок, а гастрольная деятельность лидера «95-го квартала» активно продолжается, Алена ездит вместе с Владимиром. Это совершенно не устраивает бойфренда танцовщицы. А ведь он даже в Киеве не может ее контролировать, потому что играет в одной из московских футбольных команд. Только представьте, как тяжело ему смотреть зажигательные латино-американские танцы в исполнении пары Шоптенко – Зеленский! Парень тут же хватается за телефон и начинает угрожать своей возлюбленной. Зеленский пытается оправдываться: мол, все подозрения беспочвенны. В конце концов, он же женатый человек. И по идее, супруга звезды тоже должна закатывать сцены ревности. Но не закатывает. Относится к участию Владимира в проекте как к еще одной его роли. Однако москвича такие доводы не успокаивают. И он собирается приехать в Киев, чтобы расставить все точки над і.