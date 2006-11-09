История жизни Фредди Меркьюри ляжет в основу фильма

История жизни фронтмена Queen Фредди Меркьюри (Freddie Mercury) ляжет в основу голливудского фильма. Об этом поведал репортерам гитарист коллектива Брайан Мэй. Мэй не рассказал подробностей, не смог назвать ни имени будущего режиссера, ни исполнителя главной. Подготовка к съемкам ленты находится на самой начальной стадии. «Мы все (в группе) вовлечены в этот проект, - заявил Мэй. - Я не могу открыть вам все подробности, поскольку актер на главную роль еще не подобран. Однако могу сказать, что мы выбираем между несколькими очень серьезными кандидатурами на роль Фредди». Напомним, что Фредди Меркьюри, которого признают одним из самых ярких фронтменов эпохи рок-н-ролла, умер в 1991-м году от СПИДа. После его смерти Queen долгое время не функционировали, однако в 2004-м гитарист группы Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор объединили свои таланты с вокалистом Полом Роджерсом в проекте Queen & Paul Rodgers.