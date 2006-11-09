Развод по-американски

Свершилось! Во вторник Бритни Спирс подала на развод со своим мужем и отцом ее двоих детей Кевином Федерлайном. Это произошло в тот день, когда принцесса поп-музыки появилась на американском телевизионном шоу Дэвида Леттермана, продемонстрировав миру, что она в прекрасной форме и счастлива. В качестве повода для расторжения брака звезда назвала «непримиримые противоречия» между супругами. В заявлении, направленном в Верховный суд Лос-Анджелеса, певица потребовала, чтобы ее назначили единственным опекуном для двоих сыновей: годовалого Шона Престона и двухмесячного Джейдена Джеймса. Что касается денег, то при заключении брака года пара заключила брачный контракт, согласно которому все, что получит Кевин, это 300 тысяч долларов, подарки, сделанные ему женой (если их стоимость не превышает 10 тысяч долларов) и половину стоимости их особняка в Малибу. По сообщениям источников, Кевин Федерлайн оказался совершенно не готов к такому шагу со стороны Бритни, хотя тут же заявил, что, мол, и сам собирался подать на развод. Он тайно встречался с адвокатом и планировал использовать детей, чтобы заставить Бритни выплатить после разрыва около 30 миллионов долларов. Что ж, Бритни, эта новость осчастливила миллионы твоих поклонников!