«ВИА Гра» может развалиться в любую минуту

Продюсер группы «ВИА Гра» Константин Меладзе на пресс-конференции, посвященной выходу видеоклипа на песню «Цветок и нож», рассказал, что в ближайшее время коллектив ждут грандиозные изменения. «Мы будем уходить в более глубокую и содержательную музыку, - цитирует слова Меладзе сайт Дни.ру, - чтобы каждая работа была шагом к самореализации девушек. Теперь мы ориентируемся на нового слушателя – человека более зрелого и начитанного, интересующегося не формой, а содержанием». Меладзе не стал скрывать, что возможны изменения и в составе коллектива. «Я считаю, что наша группа – это не просто коллектив, это живой организм, который может прекратить свое существование в любую минуту, - говорит продюсер. - Поэтому загадывать что-то на будущее я не могу. Но так как сейчас группа находится в наилучшей своей форме, нужно пользоваться этим и ходить на ее концерты, пока это так».