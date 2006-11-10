Пригожин подал иск против Руссо

10 ноября 2006, 10:58

Беды так и сыплются одна за другой на голову сладкоголосого киприота Авраама Руссо. То несчастного певца избивают ни за что ни про что, а то и вовсе пытаются убить. Но, похоже, недавнее покушение на звезду не последняя напасть. Бывший продюсер Руссо Иосиф Пригожин вчера подал на многострадального певца в суд. Поводом для иска стали сведения, которые экс-протеже Пригожина распространяет о нем в СМИ, пишет «Московский Комсомолец». Еще около двух лет назад Авраам по собственной инициативе разорвал договор со своим продюсером Иосифом Пригожиным. Каково же было удивление “зажигателя звезд”, когда на официальном сайте певца он прочитал, мягко говоря, нелестные отзывы о себе. Авраам Руссо говорил, что Пригожин плохо к нему относился и даже один раз… пытался отравить его. А в сентябре было опубликовано интервью Авраама Руссо, в котором он прямо обвинял Пригожина в том, что он “наслал на него бандитов”, то есть в организации покушения на него. Напомним, что 19 августа этого года в певца стреляли из автомата Калашникова. С пулевыми ранениями ноги он тогда был доставлен в Склиф. Кроме того, Руссо утверждал, что Пригожин присваивал спонсорские деньги. Аналогичные обвинения Руссо прозвучали в одной из передач на ТВ, куда он был приглашен в качестве гостя. — Это просто черная неблагодарность, — негодует продюсер. — Все равно что привести человека в свой дом, накормить его, а потом услышать оскорбления. Тем более с его стороны неблагородно использовать для сведения счетов СМИ. Если у него есть какие-то претензии, пришел бы и поговорил лично со мной как мужчина. Вчера адвокаты Пригожина подали иск о защите чести и достоинства. Иосиф требует взыскать с Руссо 35 миллионов рублей. Помимо этого продюсер намерен добиться опровержения оскорбляющих его сведений.

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