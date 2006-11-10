Внук Пугачевой бросил возлюбленную

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков признался, что расстался со своей семнадцатилетней девушкой Сашей из деревни Новые Бережки, с которой встречался длительное время. - Я действительно расстался с Сашей, - рассказал Никита. – Но нисколько об этом не сожалею, ведь сейчас с ней встречается мой друг. Никита Пресняков также рассказал, что, несмотря на то что с Сашей они были знакомы несколько лет, им пришлось расстаться, из-за того что не сошлись характерами, пишет газета «Твой день». По словам звездного внука, сейчас его сердце свободно и он не намерен ни с кем заводить серьезных отношений. - Я не хочу иметь перед кем-то обязательств, - говорит Никита. – А еще я решил, что не буду жениться раньше 23 лет.