Кевин Федерлайн подал в суд на Бритни Спирс

Муж Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, подал в суд на поп-певицу с требованием оформить на него опеку над их общими детьми. В поданных танцором документах говорится о том, что таким образом он "хочет защитить Шона Престона и Джейдена Джеймса". Однако от чего именно собирается беречь своих детей Кевин, адвокаты не сообщают. Бритни Спирс, являющаяся инициатором развода, последовавшего после двухлетнего брака, в свою очередь считает, что дети должны остаться с ней. Кевин Федерлайн, который все это время находился в тени своей супруги, за что получил прозвище "Мистер Бритни Спирс", подал прошение в суд спустя сутки после того, как это сделала поп-певица. Пресс-секретарь американской певицы отказался давать какие-либо комментарии по поводу бумаг, поданных Кевином Федерлайном в суд, сославшись на то, что этим вопросом заведует адвокат Бритни, который, в свою очередь, также избегает общения с прессой, сообщает Reuters. Для Кевина Федерлайна брак с Бритни Спирс стал первым, хотя у него уже есть двое детей от бывшей подруги Шар Джексон (Shar Jackson). 24-лтеняя Бритни Спирс, которая моложе своего второго мужа на четыре года, замужем уже во второй раз. Первый ее брак с другом детства Джейсоном Александером (Jason Alexander) продлился не так долго, как с Кевином. Тогда певица развелась спустя двое суток после свадебной церемонии.