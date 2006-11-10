Чем больна Джулия Робертс?

Яркое пятно, непонятно откуда появившееся на груди голливудской звезды Джулии Роберт ("Красотка", "Сбежавшая невеста"), заинтересовало журналистов, которые показали снимок актрисы онкологам и попросили их комментариев. Мнения специалистов разделились. Один врач из штата Нью-Мексико расценила дефект как предвестник рака кожи: "Я бы непременно удалила это пятно. Оно темное и больше сантиметра, что увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли". Но дерматолог из Беверли-Хиллз расценивает пятно как след от операции по удалению опухоли. Неужели Робертс, на днях отметившая 39-летие, была тайно прооперирована по поводу рака груди? Впрочем, вполне возможно, что онкология здесь ни при чем. Обладательница самой широкой и самой белозубой улыбки в Америке давно страдает болезнью Верльгофа, которая уничтожает кровяные тельца и плохо влияет на свертываемость крови и ее состав. Из-за этого недуга Красотка в свое время вынуждена была прервать первую беременность, но все же смогла родить своему второму мужу Дэнни Моудеру близнецов, правда, проведя почти всю беременность в постели.