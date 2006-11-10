Солистки «ВИА Гра» изнывают из-за запрета на секс

На презентации нового клипа на песню «Цветок и нож» сексапильные солистки трио «ВИА Гра» нашли время и возможность, чтобы поговорить о сексе, точнее, как они сами уверяют, о его отсутствии в их жизни. - Нам в жизни приходится лишать себя многих вещей, - вздыхая, призналась Вера Брежнева. - Из-за бесконечных переездов и перелетов нам мало что удается успевать... И самое главное, у нас в коллективе наложен запрет на секс. Единственное, чем можем расслабиться, - это грузинским вином. Несостоявшийся художник-модельер Ольга Корягина и две образцово-показательные мамы - Вера Брежнева и Альбина Джанабаева - в таком непривычном образе показались участницы группы «ВИА Гра» на презентации своего нового клипа на песню «Цветок и нож». Хотя еще за несколько минут до появления на публике девушки выглядели не так презентабельно. Вера Брежнева, которую привезли на стареньком грязно-белом микроавтобусе, быстро нанесла макияж и предстала во всеоружии. Солистка призналась, что в перерывах между гастролями она успевает лишь уделять время своей пятилетней дочке Сонечке. Брежнева хочет видеть свою девочку всесторонне развитой и образованной, поэтому уже сейчас занимается с ней многими науками, в том числе и математикой, сообщает "Твой ДЕНЬ". - Я вижу дочку примерно раз в два дня, каждая секунда с ней – настоящее счастье, - говорит Вера. - Я люблю заниматься с ней и учить ее. Другая мама, Альбина Джанабаева, также уделяет все время единственному мужчине - трехлетнему сынишке. - Мы с ним любим ходить в цирк и в кино, - с обезоруживающей улыбкой призналась Альбина.