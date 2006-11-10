Чем закончились сьемки сериала «Пять минут до метро»? (ФОТО)

Съемки «Пяти минут до метро» заканчиваются. Все сюжетные линии самого рейтингового на сегодня сериала канала «1+1» пришли к своему логическому завершению, любовные пары составлены, виновные – наказаны. Впрочем, зрители могу не волноваться, в эфире истории нескольких семей одного подъезда будут идти до середины декабря. Чем все завершится – известно только сценаристам и некоторым членам съемочной группы режиссера Сергея Алешечкина. Сами актеры судьбы своих героев не узнают вплоть до окончания съемок, а ведь еще осталось пару дней работы. Сейчас на площадке снимаются буквально последние эпизоды, и московские актеры уже пакуют чемоданы. В последние дни особенно нелегко пришлось Регине Мянник, исполнительнице роли брошенной жены Марго: дело в том, что ее героиня постоянно в кадре в довольно легких одеяниях, тогда как в павильонах киностудии Довженко сейчас, мягко говоря, прохладно. Так что вне площадки Регина застолбила себе место возле батареи и, согревалась, забросив ноги на обогреватель. Под окончание съемок Регина сделала небольшой, но ценный подарок актеру Артему Федотову, сыгравшему в сериале Сергея Алешечкина роль Аркадия. Дело в том, что у Мянник дома живет парочка шиншилл, вот она и подарила коллеге новорожденного малыша. Артем просто в восторге – шиншиллка ест мало, абсолютно не пахнет и очень чистоплотна. Последнее крайне важно, так как Федотов живет один и аккуратность ценит. Правда, по ночам малыш гавкает. Питомца актер назвал Региной.