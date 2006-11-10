В Одессе прошел крестный ход гомофобов против Моисеева

Около 300 одесситов, отрицательно относящихся к образу жизни певца Бориса Моисеева, вчера, 9 ноября, во время его концерта провели акцию протеста. Большую часть протестующих составляла молодежь. Все участники акции прошли своеобразным крестным ходом от Свято-Пантелеимоновского монастыря к театру Музкомедии, где проходил концерт Моисеева. Однако кордон милиции не дал участникам акции заблокировать вход в театр, и одесситы продолжили крестный ход вокруг здания. Здесь же состоялся и митинг протеста против проведения концертов Бориса Моисеева в Одессе. Периодически над городом звучал колокольный звон, сообщает Regnum. Ведущий митинга, председатель Союза православных граждан Украины Валерий Кауров, обращался к входящим в театр зрителям с разъяснениями о цели акции, отговаривая их посещать концерты Моисеева. Многие зрители шли на концерт с детьми и у входа читали плакат митингующих с надписью "А если завтра таким станет твой сын?" Некоторые одесситы уже у входа в театр принимали решение отказаться от посещения концерта. Несколько активистов СПГУ пытались провести акцию и в зрительном зале, однако были остановлены сотрудниками милиции.