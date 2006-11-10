«Звезды» из последних сил улучшают демографию страны

Многодетной артисткой можно назвать лишь Валерию, у которой трое детей от брака с Александром Шульгиным. Слухи в прессе ходили и о четвертом – от нынешнего супруга Иосифа Пригожина (у которого их тоже двое). Но, видимо, им пока и этих достаточно. Мощным стимулом улучшить показатели рождаемости станет закон о материнском капитале. 250 тысяч рублей за второго ребенка – весомый аргумент для рядовой российской семьи, однако вряд ли наши поп­ и рок­звезды, ожидая рождения малышей, рассчитывают так поправить свое материальное положение. Зато налицо положительный пример для многочисленных поклонников отечественной музыки, пишут «Аргументы недели». B 2006 году мамами и папами стали почти два десятка популярных артистов. Самым первым поздравления с рождением дочки Антонины принимал лидер группы «Бони НеМ» Кирилл Немоляев, а вслед за ним – Николай Басков (сын Бронислав) и Александр Барыкин (дочь Евгения). Самым «урожайным» на младенцев временем года стало лето. Тогда впервые стали мамами Наталья Власова, Светлана Колибаба, Саша Проджект, «фабрикантка» Настя Кочеткова. Наташа и Настя для своих дочек выбрали имена обыкновенные, назвав их Полиной и Марией соответст­венно. Но некоторые певицы нарекли своих малышей позатейливей. Саша Проджект остановилась на имени Милена. Солистка группы «ПепСи» Инесса Волкова придумала для чада двойное имя МарияАнна. А Света Колибаба и вовсе назвала своего первенца Порфирием. Не отстал от коллег по цеху Жан Григорьев-Милимеров: его дочка получила имя Эмилия, созвучное с именем ее старшего брата Эмиля. Братья Кристовские не только вместе трудятся в группе «Уматурман», но и семьи свои пополняют практически синхронно. У Владимира и Сергея летом родилось по дочке, и теперь у обоих музыкантов по трое детей, только у Володи все три – девочки, а у его старшего брата – два сына и дочь. не только вместе трудятся в группе «Уматурман», но и семьи свои пополняют практически синхронно. У Владимира и Сергея летом родилось по дочке, и теперь у обоих музыкантов по трое детей, только у Володи все три – девочки, а у его старшего брата – два сына и дочь. В сентябре появился на свет еще один «распиаренный» задолго до рождения ребенок – дочь Алсу. Малышка, которую после жарких семейных дебатов назвали Сафиной, родилась в США. В том же месяце, но уже в Германии, родился сын у Юры Шатунова. «Осенью придет сын», – пел в новой песне лидер «Сплина» Александр Васильев. И он пришел – 12 сентября в семье музыканта родился мальчик, получивший имя Леонид. В октябре список мам пополнился еще одной «фабриканткой» – экс-солисткой группы «Тутси» Машей Вебер. В ноябре материнскую эстафету должна продолжить Юля Началова. Журналисты «желтой» прессы время от времени той или иной отечественной звезде приписывают беременность. Так из газет артистки и узнают о своем «интересном положении». В начале года эти издания раструбили о беременности Кати Лель и Дианы Гурцкой. Чуть позже по воле СМИ «беременной» стала солистка «Гостей из будущего» Ева Польна. «Уличенные» певицы вынуждены через центральную прессу опровергать эти слухи. Не успела выйти замуж Глюкоzа, как и ее поспешили поздравить с грядущим материнством. И опять – мимо. Зато когда артистка действительно забеременела, она сообщила о своем счастливом состоянии на всю страну – в эфире «Первого канала». Зато многодетных отцов на сцене гораздо больше: Валерий Меладзе, Андрей Макаревич, уже упомянутые Владимир и Сергей Кристовские, лидер «Крематория» Армен Григорян, лидер «Алисы» Константин Кинчев. У них у всех по трое детей. Возможно, кому-то из них удастся побить рекорд экс-лидера «Наутилуса Помпилиуса» Вячеслава Бутусова, который в прошлом году стал отцом в четвертый раз. Воспитывая трех дочерей – Анну (от первого брака), Ксению и Софью, Бутусов в сентябре 2005го дождался сына, которого назвали Даниилом. По четверо детей имеют Александр Малинин (пошедшего по стопам отца сына Никиту от первого брака, дочь от второго брака и двойняшек Фрола и Устинью) и Вилли Токарев.