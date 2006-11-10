Таисия Повалий засудила «Украинские макароны»

Украинская певица Таисия Повалий, известная в России по дуэтам с Николаем Басковым, не ест макароны. Она с ними судится! На днях Повалий выиграла скандальный судебный процесс против макаронной фабрики, которая выпускала свою продукцию под торговой маркой «Тая». Как сообщает юридическая компания, представляющей интересы певицы, «заключение судебной экспертизы подтвердило, что торговая марка «Тая», зарегистрированная на имя ООО «Украинские макароны», воспроизводит уменьшительное имя народной артистки Украины Т. Повалий, которое она использует в своей исполнительской и эстрадно-концертной деятельности. Экспертиза также подтвердила, что певица является известной личностью, а продукция ООО «Украинские макароны» под маркой «Тая» вызывает у потребителей ассоциации с исполнительницей. Более того, нередко подобные ассоциации негативно сказываются на отношении потребителей к певице. Таким образом, суд посчитал, что заключение судебной экспертизы обосновано и подтверждается другими материалами дела. А значит регистрация ТМ «Тая» на имя ООО «Украинские макароны» была неправомерной, поскольку законодательством Украины не допускается регистрация торговых марок, которые воспроизводят имена известных на территории Украины лиц без их согласия». Опрос граждан, проведенный Антимонопольным комитетом Украины, показал, что большинство украинских потребителей и в самом деле ассоциирует название макарон «Тая» с именем и деятельностью Таисии Повалий.