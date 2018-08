Кайли Миноуг дала первый концерт после победы над раком

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг, перенесшая операцию по удалению раковой опухоли в груди, возобновила всемирное турне. Первый после болезни концерт она дает у себя на родине в Сиднее, сообщает ВВС. Свое выступление несравненная Кайли в розовом платье от Джона Гальяно начала с нового шлягера "Белый Алмаз", который она недавно написала совместно с американской танцевальной группой The Scissor Sisters. Яркие наряды для этого шоу были созданы в мастерских ведущих дизайнеров мира, таких как Карл Лагерфельд, Эмилио Пуччи, Доменико Дольче и Стефано Габбана, сообщает NewsRu Com. Во время вынужденной "разлуки" со своими поклонниками певица написала детскую книгу The Showgirl Princess, снялась для постера-календаря на 2007 год и выпустила собственную линию духов "Любимая". Согласно гастрольному графику, 38-летняя актриса до конца года посетит Брисбен, Мельбурн и Перт. Субботним концертом Миноуг продолжает австралийскую часть тура, прерванного в мае 2005 года, когда ей поставили диагноз "рак груди". Певица намерена дать 20 концертов в Австралии, а в следующем году она приедет в Великобританию. Впрочем, из-за перенесенной болезни в напряженный концертный график пришлось внести изменения, и нагрузка на нее будет уменьшена. "Я очень рада своему возвращению. Я так долго этого ждала, - сказала Миноуг.- Я полностью готова, но я не уверена, что смогу делать все, что раньше". Операция по удалению опухоли была сделана певице уже через несколько дней после того, как стало ясно, чем она заболела. В декабре 2005-го Миноуг перенесла химиотерапию. Перед болезнью Миноуг начала мировое турне Showgirl ("Девочка из шоу") концертами в Великобритании и других странах Европы. Однако она была вынуждена отменить выступление на британском рок-фестивале в Гластонберри, которое должно было завершить европейскую часть турне. Организатор Гластонбери Майкл Ивис выразил надежду на то, что австралийская звезда сможет принять участие в фестивале 2007 года. Миноуг получила известность в 1980-х, сыграв в сериале "Соседи". Затем она добилась значительных успехов как поп-певица, выпустив в Великобритании 37 синглов с песнями, ставшими шлягерами.