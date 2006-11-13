Сын солиста «Песняров» таинственно скончался в тюрьме

В Белоруссии при не выясненных пока обстоятельствах скончался 31-летний сын основателя культового ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина. Согласно сообщениям ряда белорусских СМИ, Владимир Мулявин-младший умер в одном из СИЗО Белоруссии. "Произошла неприятная ситуация. Мы знаем, что с ним (сыном Мулявина) случилось несчастье, он умер", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель "Песняров" Вячеслав Шарапов. Он не уточнил подробностей смерти Мулявина-младшего, напомнив только, что некоторое время он работал в "Песнярах" скрипачом, "а затем мы расстались". В свою очередь в департаменте исполнения наказаний МВД Белоруссии не подтвердили, но и не опровергли факта смерти Мулявина-младшего в одном из следственных изоляторов республики.