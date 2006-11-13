Диму Билана спонсирует Роман Абрамович

По слухам, известный олигарх профинансировал поп-певцу вечеринку на 500 человек в модном лондонском клубе. Не успел Дима Билан вернуться из Копенгагена, где ему вручили приз телеканала MTV как лучшему российскому артисту, как звезде снова пришлось паковать чемоданы. Певец улетел в Лондон - готовиться к выступлению на церемонии World Music Awards (она пройдет 15 ноября). Там Билану вручат приз как самому продаваемому певцу из России. В субботу Дима приехал на место проведения церемонии, чтобы обсудить с организаторами свое выступление. Там его попросили надеть строительную каску - этого требуют меры безопасности: в зале и на сцене еще идет монтаж концертного оборудования. После репетиции Дима вернулся в отель, в котором, кстати, сейчас остановились Николь Кидман и Дэниэл Крейг - новый Джеймс Бонд! Дима бережет силы для своей вечеринки в модном лондонском клубе Tantra. Приглашены около 500 гостей. Поддержать Билана приедет Филипп Киркоров. До Билана в этом клубе устраивали вечеринки мировые звезды, такие, например, как Кристина Агилера. Как стало известно «КП», организовать крутой светский раут Билану помог не только его продюсер. Говорят, у певца в Лондоне есть влиятельный покровитель, который собирается ввести Билана в музыкальную тусовку Европы. По слухам, большой поклонник Димы - знаменитый олигарх Роман Абрамович. Именно поэтому на вечеринке Билана обещались присутствовать игроки футбольного клуба «Челси». Помощники Билана признались «КП», что и сам олигарх тоже намерен встретиться с певцом.