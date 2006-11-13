Солист «Руки вверх» женится на «сливке»?

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, недавно начавший встречаться с девушкой из ВИА «Сливки» Мишель, по словам его друзей, решил жениться на певице. Как удалось узнать «ТД», певец недавно развелся со своей женой и увлекся жгучей брюнеткой Мишель, с которой сейчас проводит все свое свободное время. Напомним, что Жуков вместе с ней прожил неделю на Кипре, в городе Пафосе, где молодые люди были просто неразлучны и, не стесняясь посторонних глаз, целовали и ласкали друг друга на ночных дискотеках в одном из самых дорогих отелей Пафоса - «Илизиум Бич».