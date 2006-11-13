Солистка «А-Студио» ради любимого стала блондинкой

Солистка группы «А-Студио» сменила имидж ради своего бойфренда. Кети, к удивлению всех своих поклонников и друзей, неожиданно сменила имидж и стала платиновой блондинкой. Девушка сделала это ради своего нового поклонника, который считает, что в этом образе певица выглядит гораздо лучше. Новую Кети впервые все смогли увидеть на ее выступлении в Новинском пассаже во время проведения конкурса Supermodel Of Russia’2006. По словам друзей, певица сейчас нашла себе, наконец, вторую половину, которая смогла полностью изменить личную жизнь знаменитости. – Я перекрасилась совсем недавно, – говорит Кети. – Я не хочу комментировать свою личную жизнь, но скажу, что с таким цветом волос гораздо проще общаться с людьми. По словам певицы, она несколько часов выбирала необходимый ей оттенок, так как хотела получить необычный цвет волос, чтобы все, увидев ее, потеряли дар речи. Кстати, кроме Кети поразил публику и один из лучших вратарей страны Руслан Нигматулин, который на вечеринку пришел с мелированными волосами и корректированными бровями. – Я хочу показать всем, что в нашей стране футболисты тоже могут быть красивыми и стильными людьми, – признался «Твоему ДНЮ» Руслан. – Сейчас я не играю в футбол и времени стало намного больше, чтобы заняться собой. На фоне облагороженной Кети и гламурного Руслана солист группы «Корни» Паша Артемьев выглядел как белая ворона, ведь певец, как всегда, пришел на свое выступление в несколько неопрятном виде. Что, в принципе, и неудивительно, так как, по словам его друзей, Паша накануне всю ночь провел в ночном клубе и, как всегда в последнее время, изрядно перебрал с горячительными напитками, что сразу же отразилось на его внешнем виде.