Витаса отправили на «Евровидение-2007»

Дима Билан едва не пострадал на съемках в студии программы «Розыгрыш», во время которых певца едва не взорвали. Специально для Димы организаторы шоу выбрали очень необычный и жестокий розыгрыш, во время которого певец изрядно перенервничал. Дело в том, что по сценарию шоу Билан должен был ехать на концерт в другой город. Но, проехав несколько километров, водителю певца пришлось свернуть на проселочную дорогу, так как путь им преградил запрещающий движение знак. Но стоило Диме поехать по новой дороге, как они оказались в центре военных учений, причем по ходу их движения возле машины постоянно что-то взрывалось, и певец не на шутку был напуган происходящим, пишет газета «Твой день». - Зачем ты поехал сюда? - возмущаясь, говорил Дима. – Надо было поехать в другую сторону. Лишь спустя время, увидев в небе вертолет, в который певцу предложили пересесть, чтобы добраться до места проведения концерта, Дима понял, что его разыграли. Но на этом устроители шоу не остановились и решили продолжить розыгрыш уже в телевизионной студии, где Билану тоже стало несладко. Во время его выступления в нескольких метрах от него прогремел взрыв, который напугал певца. Но, несмотря на столь необычные условия выступления, Дима не растерялся и продолжал петь, невзирая на огонь, полыхающий вокруг него. Досталось от программы и продюсеру певца Яне Рудковской, которая помогала Валдису Пельшу разыграть своего подопечного. Во время записи в студии девушке предложили присесть на стул в центре павильона, но не успела Яна приземлиться на него, как ее ударил сильный разряд тока. Кстати, досталось и Глюкоzе, которая, не подозревая, что ее разыгрывают, устроила настоящую драку с бойцами спецназа. По словам очевидцев шоу, Наталью пригласили на студию к знакомому режиссеру, куда ворвались спецназовцы и устроили погром. Видя, что имущество ее друга рушат, певица решила заступиться и, не жалея сил, полезла драться с бойцами, пытаясь их остановить. Несправедливо мягко разыграли и Витаса, которого пригласили на прослушивание, чтобы отправить на «Евровидение» в 2007 году, и предложили спеть любую из нравившихся ему песен. Витас выбрал хит Элвиса Пресли про голубые ботинки, но отборочная комиссия не воодушевилась этой песней и предложила сделать из нее что-то патриотическое. В итоге певца с трудом уговорили спеть на русском языке. - Я не буду это петь, - возмущался Витас. – Что, я должен всю песню кричать: я патриот, я патриот? А после объявления, что это был розыгрыш, певца каждый раз било током, когда он садился в студийное кресло.