Ираклий устроил пьяную оргию

Певец Ираклий Пирцхалава устроил настоящую пьяную оргию в одном из столичных ночных клубов. Певец всю ночь напролет на пару с другим выпускником «Фабрики звезд» Антоном Зацепиным опустошал бар гламурного заведения. А после очередной рюмки алкоголя разгоряченный певец назойливо пытался познакомиться с танцующими девушками, пишет газета «Твой день». Но, судя по реакциям красавиц, певец в этот вечер был у них не в фаворе, так как ни одна из незнакомок не захотела провести со знаменитостью остаток ночи. Ираклию ничего не оставалось, как утопить свое разочарование в очередном стакане виски.