Александра Панайотова обокрали в Париже

На днях сбылась мечта Александра Панайотова - он посетил мировую столицу романтики - город Париж. После поездки в этот старинный и модный град у него осталась масса приятных впечатлений. Три дня, проведённых в сердце Франции, были настоящим праздником. Но и без приключений не обошлось. "Народный артист" по совету друзей поселился в гостинице на набережной Сены, прямо напротив собора "Нотр-Дамм". Обстановка располагала к долгим, романтическим прогулкам. Саша любовался достопримечательностями Парижа, поднялся на Эйфелеву башню, а также потратил массу времени и денег на шоппинг. Александр рассказал о самых запоминающихся моментах путешествия: - Я был поражён красотой города, - вспоминает с улыбкой артист. - Прекрасная архитектура. Я стремился всё заснять на камеру, которую впоследствии у меня пытались украсть двое афроамериканцев. Представляете прямо средь бела дня на улице. Дело почти дошло до драки, но мне удалось своё имущество вернуть. К серьёзному бою французские грабители были не готовы. А вот на третий день отдыха я заставил плакать парижских жителей. Произвёл настоящий фурор в местном караоке-клубе, исполнив песню "I believe, I can fly". Все посетители аплодировали мне стоя, недоумевая, откуда я такой взялся. Я сказал, что приехал из России и завершил общение эффектной фразой "До встречи на Евровидении-2007!". Теперь Александр может с уверенность считать Париж городом, где у него есть поклонники.