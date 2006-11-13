Лиля Подкопаева решила не рожать в прямом эфире

{-2} В рядах киевского бомонда случилось пополнение: две светские львицы – экс-модель Наталья Окунская и экс-гимнастка Лилия Подкопаева, наконец-то, родили двух девочек! Обе дамочки, не смотря на интересное положение, буквально до последних дней не снижали своей социальной активности. То есть не пропускали ни одной тусовки. Признаться, было даже страшно смотреть на Подкопаеву, которая огромным животом прокладывала себе путь сквозь толпу в накуренном зале клуба «Арена» на какой-то очередной презентации. Журналисты по этому поводу даже начали шутить: мол, Лиля просто обязана разродиться где-то посреди тусовки, а роды будут показывать по телевидению в прямом эфире. Но, слава Богу, все произошло «по правилам». Ну, то есть в роддоме. Правда, у Окунской роды протекали чрезвычайно тяжело. И Наталья даже решила, что, дескать, таким образом она расплатилась за свое семейное счастье. Новорожденную девочку назвали Полиной – так захотел папа, известный киевский юрист Сергей Власенко. {1-}Напомним, что у Окунской это уже четвертый ребенок. Двух сыновей она родила от первого мужа, спортсмена, который после развода оставил супруге с детьми квартиру в 300 квадратных метров. Еще одна девочка Маруся – от второго супруга Натальи. С ним Окунская рассталась на третий день после рождения дочери. Надеемся, что на сей раз у молодой мамаши все будет отлично. Новоиспеченный отец на седьмом небе от счастья. Буквально через несколько дней после Окунской обзавелась вторым ребенком и Лилия Подкопаева (первого – Вадима – она усыновила прошлым летом). Появившуюся на свет девочку назвали Каролиной в честь лучшей подруги Лили – Ани Лорак. Первыми Лилию поздравили муж Тимофей, Ани Лорак, Таисия Повалий с Игорем Лихутой, Тина Кароль и Олег Черный. Решение усыновить ребенка было принято после на основании того, что Лилия не могла забеременнеть. «Я несколько лет не могла забеременеть, - признавалась она. - Три года назад меня избили, после чего я перенесла три операции: гинекологическую, по поводу пострадавших почек и пластическую». «Доктора сказали, что я, возможно, не буду иметь детей. До конца в эти слова не верила. У женщины всегда остается надежда, что все будет нормально», - сказала Подкопаева.