Муж превратил жизнь певицы Галлины в ад

Вот не умеют наши звезды правильно разводиться! В России эту науку уже досконально изучили. Вот, например, Жасмин. Побил ее или нет супруг, неизвестно. Но тут же появились в новостях главных телеканалов репортажи из больничной палаты, где лежала певица с подбитым глазом. Бедняжка жаловалась на сломанные ребра, которые почему-то ей совсем не помешали буквально через короткое время махнуть на фестиваль. Можно сказать, что фонарь под глазом обернулся артистке большей наполняемостью залов. В Украине же просто какое-то средневековье с разводами! Недавно в прессе прошла информация, что Галлина разводится со своим супругом народным депутатом Василием Горбалем. Читатели ждут горячих подробностей, журналисты роют землю копытом… Певица уже согласилась на несколько откровенных интервью, в которых призналась: муж запугал ее так, что Галлина даже боится выходить из дома. Но, возможно, эти откровения никогда не дойдут до читателя. Дело в том, что нардеп воспользовался «телефонным правом», где-то увещевал главных редакторов, где-то угрожал. С одного телеканала певице позвонили с извинениями: мол, сначала начальство требовало сенсации, а теперь решило материал в эфир не давать «по очень важным причинам».