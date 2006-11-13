Феноменальное похудение Бабкиной

Надежда Бабкина в последнее время выглядит потрясающе, это отмечают и ее коллеги, и поклонники. Некогда пышнотелая певица заметно постройнела и похорошела. А в недавнем интервью звезда эстрады раскрыла секреты своего феноменального похудения. Впервые проблема лишнего веса коснулась Надежды Георгиевны во время беременности. Певица набрала 20 килограммов, и во время кормления ситуация только усугубилась, пишет журнал "7 дней". Сколько ни пыталась Бабкина вновь обрести хорошую фигуру, все было тщетно. Одно время певица весила 120 килограммов. Перепробовав различные таблетки и диеты Надежда Георгиевна сумела похудеть до 103 килограммов, но дальнейшие усилия ни к чему не привели. "С возрастом лишний вес переносится все труднее, а особенно в нашей профессии, где надо много двигаться, - говорит Бабкина. – По части энергии я легко могу дать фору молодежи. Но и внешне должна не отставать. А я чувствовала себя толстой и неуклюжей". Молодой человек Надежды Бабкиной, певец Евгений Гор, никогда не попрекал певицу лишним весом. Даже наоборот, уверял, что она прекрасно выглядит. Однако исполнительница чуть было не решилась на крайние меры – пошла с к известному пластическому хирургу и попросила "обрезать" живот. Врач уговорил Бабкину немного повременить и хорошенько все обдумать. Так и не приняв решения, певица встретилась на одном из концертов со своей коллегой Анитой Цой. Сбросившая 30 килограммов Анита предложила Надежде Георгиевне воспользоваться услугами ее личного диетолога. Бабкина послушала совета и записалась на прием. Пациенткой она оказалась дисциплинированной: пила по два литра воды в день, ела небольшими порциями через час-полтора, преимущественно один и тот же продукт. Массаж, специальная диета, отказ от сладкого, мучного, жирного, копченого и спиртного, а также SPA-процедуры - сделали свое дело. Уже через пять месяцев исчезли 24 лишних килограмма. Правда, до заветных 63 килограммов Бабкиной похудеть не удалось. Одна из приятельниц певицы посоветовала ей опытного психолога, специалиста по проблемам лишнего веса. "Мой доктор просто беседует с пациентами, - проводит по 6-7 часов групповых занятий два дня подряд. Он объясняет, что причины лишнего веса – не в генетике, "широкой кости", гормональных перестройках, а только в переедании! Чтобы похудеть, надо влюбиться в себя, представлять себя только молодой и красивой. И никогда не говорить: нет, я этого не смогу. Самое главное – вера в себя. Плюс правильное питание и нормальный сон", - уверяет Бабкина. По ее словам, спать нужно не менее 7 часов в сутки, а засыпая, думать только о хорошем. "Правильно же питаться – это значит садиться за стол только когда голоден, а не потому, что пришло время завтрака или обеда. Во время еды надо прислушиваться к организму, улавливая тот момент, когда уже наступила сытость, - советует Надежда Георгиевна, - и оставлять тарелку, хоть на ней еще много вкусненького". Некоторое время певице пришлось питаться одними только нежирными рыбой и мясом, кисломолочными продуктами, овощами и фруктами, ограничиваясь пятьюстами калорий в день. Воля и решимость Надежды Бабкиной принесли ей победы: она похудела еще на 12 килограммов, а в общей сложности – на 36. Теперь вес Бабкиной составляет 67 килограммов. "Выглядеть хорошо – это огромный, бешеный труд, - считает певица. – Моя формула красоты звучит так: разумная диета, занятия спортом (я плаваю, через день по полтора часа "качаю железо", занимаюсь с персональным тренером по индивидуальной программе) и посещение косметолога".