Муж Бритни Спирс продает ее домашнее порно

Громкое дело о разводе американской поп-звезды Бритни Спирс и ее мужа Кевина Федерлайна набирает обороты. Муж певицы, который требует алиментов и опеки над двумя детьми, шантажирует певицу неприличным секс-видео. Как пишет британский таблоид News of the World, репер угрожает обнародовать порно, снятое в период зарождения их отношений. На пленке длительностью четыре часа пара отдается самым откровенным сексуальным забавам. По информации газеты, Федерлайну уже поступили предложению на сумму свыше 39 млн евро. Друг Федерлайна говорит: "Это видео будет иметь эффект взорвавшейся бомбы, и Кевин это знает". Как пишет таблоид, Бритни вне себя от гнева из-за такого поворота событий, ведь именно сейчас она как никогда обеспокоенна своим имиджем, поскольку стремится вернуться к карьере после рождения второго ребенка. Такая слава, как у Перис Хилтон, секс-видео с участием которой повлекло фурор в интернете, ей не нужна. - В момент, когда было снято видео, они оба были ненасытны, не могли расстаться ни на секунду. Бритни думала, что их любовь продлится вечно, - рассказывает друг Федерлайна. - Кевин заявил Бритни, что ей лучше удовлетворить его требования, иначе весь мир увидит, как она занимается сексом, - прибавил он. Судя по всему, Федерлайн настроен очень серьезно. - Он вне себя от гнева и способен на все, лишь бы причинить боль Бритни, - говорит его друг. Но, как пишет News of the World, боль он ей причинял и до этого. В Нью-Йорке Бритни застала его в номере с другой женщиной. Именно это переполнило чашу терпения певицы, и она сразу подала на развод, сообщает факТnews.