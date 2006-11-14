Бритни Спирс ждет судебное разбирательство с ирландской газетой

Певице Бритни Спирс (Britney Spears) предстоит судебное разбирательство с ирландской газетой Sunday Independent, на которую поп-звезда сама ранее подавала в суд. В этом году Sunday Independent опубликовала интервью с певицей, в котором была приведена информация о скором разводе пары. После этой публикации певица пришла в ярость и подала в суд на издание. Теперь, когда информация о скором разводе Спирс с Кевином Федерлайном (Kevin Federline) официально подтверждена, руководство газеты предпринимает ответные шаги. «Спирс пытается получить деньги, - говорит юридический консультант издания. – Между тем, когда она давала интервью, было совершенно очевидно, что брак ее долго не продлится. Она просто голливудская мечтательница, но почему мои клиенты должны платить за ее глупости?»