Партнерша Сергея Лазарева явилась на съемки клипа без трусиков

На съемки в клипе Сергея Лазарева модель не надела нижнее белье. Во время работы над роликом «Вспоминай» Сергей Лазарев был шокирован нарядом модели Кати. Съемка интимной сцены проходила ночью на территории LUXURY VILLAGE на Рублевке под руководством режиссера клипа Ирины Мироновой, которая даже и не подозревала о неожиданной выходке 23-летней красотки, сообщает «Твой день». Во время первого дубля певец решил для большей убедительности страстных чувств к пышногрудой брюнетке запустить ей под юбку руки. В эту же секунду лицо Лазарева изменилось, а от удивления он просто впал в ступор. - Она же без трусиков, - смущенным голосом сказал Сергей и еще пару минут приходил в себя после случившегося. Хотя спустя какое-то время эта ситуация начала даже забавлять Лазарева, и Сережа обнимал Катю гораздо страстнее и сексуальнее. А закончив с эротикой, признался, что остался под впечатлением от своей партнерши по клипу. - Девушка, сыгравшая главную роль, необыкновенно хороша, - говорит певец. - Невозможно не оценить ее потрясающую фигуру. Я давно не получал такого удовольствия от съемок. Сергей также рассказал, что ему едва хватило сил и времени для записи нового клипа, ведь работа проходила в очень напряженном режиме. - Но несмотря на это, у меня остались позитивные воспоминания от клипа, к тому же Ирина Миронова - профессиональный человек, да и Катя оставила в душе неизгладимое впечатление.