Моисеев собирается обвенчаться

Борис Моисеев не перестает удивлять поклонников. На одной из своих пресс-конференций он обмолвился, что собирается жениться, причем, по слухам, брак певец планирует заключить по церковным законам. «Я ведь верующий человек. Хочу, чтобы в моей жизни все соответствовало православным канонам, поэтому планирую осуществить задуманное как можно скорее», - сообщил Борис Моисеев во время гастролей в Белоруссии. Между тем, на Украине верующие устроили акцию протеста против концертов певца. К зданию театра, в котором должен был выступать Борис, пикетчики пришли с крестом и плакатами: «Изгоним Моисеева из нашего города», «А если завтра таким станет твой сын?», сообщает «Комсомольская правда». Участники акции обращались к поклонникам Бориса с увещеваниями и убедительными просьбами отказаться от посещения концерта. «Вы куда? Вы тоже п…т?!» Мужчина не растерялся и назвал обидчика больным человеком. Собирались пикетчики побеседовать и лично с Моисеевым, но представители правоохранительных органов не пустили их внутрь здания театра.