Дело Жасмин закрыто

Бывший муж популярной певицы Жасмин может наконец вздохнуть свободно. Уголовное дело, возбужденное против него за избиение звезды, прекращено «за отсутствием состава преступления». «Шоу-бизнес.Ру» уже не раз рассказывал о громком разводе Сары (настоящее имя Жасмин) и Вячеслава Семендуевых. И самым первым сообщил о cкандальные подробности и хронологию избиения певицы на гастролях. Певица, утверждавшая, что муж часто избивал ее, после очередной семейной ссоры попала в больницу, а выписавшись, подала на него заявление в милицию. Шокированная Жасмин подробно описала те мучения, которым подвергал ее супруг. Вячеслав Семендуев все обвинения в свой адрес отверг и даже подал встречное заявление, в котором сообщил, что ему угрожают знакомые жены. «В данном инциденте (избиении певицы - Ред.) не было состава преступления, - защищал своего клиента адвокат Семендуева. - Да и на самом деле все обстояло не так, как описала Жасмин». Прокуратура, тем не менее, возбудила против «распустившего руки мужа» уголовное дело. За возбуждением уголовного дела против Вячеслава Семендуева последовали скандальный развод звездной пары и дележ совместного имущества. В результате Жасмин получила права на все аудио- и видеозаписи, более полутора миллионов долларов, два автомобиля «лексус», а также опекунство над сыном. А ревнивому мужу звезды удалось сохранить свой бизнес и, как выяснилось, избежать уголовного преследования. Сразу после заключения мирового соглашения Жасмин на радостях заявила, что больше претензий к мужу не имеет и не против прекращения против него уголовного дела. Однако прокуратура завершать преследование не стала и... вернула дело в УВД на доследование. Проведя очередную проверку и выслушав доводы Семендуева, милиционеры сообщили, что перспектив у этого процесса нет, пишет газета «Твой день». «У нас и справка от врачей есть, что побои, полученные Жасмин, могли быть результатом падения, - говорит защитник Семендуева. - Аргументы Вячеслава Семендуева оказались для стражей порядка более весомыми, и дело в прокуратуре прекратили за отсутствием состава преступления». Как нам стало известно из достоверных источников, Вячеслав Семендуев уже выплатил бывшей жене один миллион евро, а также отдал ей по первому требованию новенький черный «мерседес». По словам друзей певицы, Жасмин после получения денег сразу же обратилась в одно из лучших столичных риелторских агентств с просьбой подобрать ей большую квартиру в центре Москвы. Но, несмотря на видимое благополучие, звезда в последнее время стала часто жаловаться знакомым, что спустя несколько месяцев после скандала у нее значительно уменьшилось количество гастролей, и она практически перестала выступать на заказных концертах.