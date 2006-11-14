Ирину Билык забросали ЯЙЦАМИ

Тернопольские правоохранители передали в суд протоколы в отношении трех юнцов, которые на концерте Ирины Билык бросали в певицу яйца. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Тернопольского областного управления милиции, злоумышленников задержали сразу же во время концерта 9 ноября. Из четырех брошенных ими с балкона яиц на сцену долетели три, ни одно в певицу не попало. Свои действия парни объяснили протестом против исполнения украинскими певцами русскоязычных песен. Ребятам – по 18-20 лет, один из них за аналогичные действия уже привлекался к ответственности. Накануне выборов 2006 года он бросил яйцом в тогдашнего депутата Верховной Рады из Тернополя, представителя Коммунистической партии Владимира Симонова. За мелкое хулиганство им грозит штраф в пределах 100 грн. В Тернополе уже не первый раз представители национал-патриотических организаций забрасывают русскоязычных исполнителей яйцами. Таким способом свой протест они уже выражали на концертах “Виа гры” и Верки Сердючки.