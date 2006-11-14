«Татушка» завралась

Похоже, солистка группы «Тату» Юля Волкова до сих пор не может определиться с выбором спутника. Еще неделю назад девушка рассказывала о том, что уже давно порвала с певцом Владом Топаловым. Теперь же Юля опять заявила, что, кроме Владика, ей никто не нужен. Звезды давно поняли, что ничто так не интересует широкие массы, как подробности чужой личной жизни. Не исключено, что эта постоянная игра в роман и бесконечные расставания – еще один пиар-ход, призванный привлечь внимание более широкой аудитории. О своем желании стать женой Топалова Юля заявила перед концертом в Уфе. Певица говорит, что ждет от него предложения руки и сердца. К тому же, она надеется, что Влад станет настоящим отцом ее дочке. По информации «КП», девушка также серьезно задумалась о переезде в Америку. Отец певицы говорит, что поездка в США очень ее зацепила. Неизвестно, собирается ли менять место жительства и Влад. Источник: afisha.mail.ru